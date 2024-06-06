Предварительно, дело квалифицировали по статье "Умышленное убийство". Об этом сообщили в Житомирской специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, пишет 24 Канал.

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Мужчина умер после визита в ТЦК

По данным следствия, гражданина доставили в районный ТЦК Житомирской области для прохождения ВВК.

По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть,

– сообщили в прокуратуре.

Добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Вечная память!

Реакция Житомирского ТЦК

Накануне, 5 мая, в Житомирском областном ТЦК заявили, что мужчина умер от эпилептического приступа. Сообщили, что 28 мая во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК.

По данным ТЦК, свидетели отмечают, что человек несколько дней до этого "злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм".

"Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету скорой. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала событие как самокалечение", – заявили в Территориальном центре.

Также отметили, что, к сожалению, 2 июня от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице.

"Следователи, которые проводили экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", – отметили в ТЦК.

Что говорят родственники и врачи

Журналисты выяснили, что мужчину, который умер после визита в Звягельский ТЦК, звали Сергеем Ковальчуком. Ему 32 года.

"Сын убит и все. Что тут говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", – заявил отец мужчины.

Тетя Сергея также не верит в естественность его смерти. Подчеркнула: "Голова пробита, челюсть побита, грудина побита – какая же это эпилепсия?".

Сообщалось, что Сергей Ковальчук военнообязанным не был, ведь имел эпилепсию. По словам соседей, мужчина проживал сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям.

В Звягельской больнице рассказали, что мужчину доставили 29 мая с множественными травмами, в состоянии комы. К сожалению, он не пришел в себя и умер через несколько дней.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Анатолий Бортник рассказал, что состояние Сергея Ковальчука было крайне тяжелое. В частности, у него была закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

В местной полиции сообщили, что начали досудебное расследование инцидента по факту неосторожного тяжкого или среднего тяжкого телесного повреждения.