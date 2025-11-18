Россияне атаковали Днепр: поврежден железнодорожный вокзал, регион частично обесточен

Вечером понедельника, 17 ноября, "Шахеды" массированно атаковали Днепр. В городе возникли пожары, регион частично обесточен.

Кроме того, некоторые поезда отправились с задержкой. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какие последствия атаки на Днепр?

В Укрзализныце рассказали, что взрывная волна выбила несколько окон в вагонах и на вокзале, а регион частично обесточен. Поэтому железнодорожники привлекли резервные тепловозы, движение полностью восстановлено. В частности, с задержкой около 2,5 часов отправились поезда:

31 Запорожье – Перемышль;

119 Днепр – Холм.

Их пассажиры и бригады, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр, в течение всей вражеской атаки находились в укрытии вокзала, пострадавших нет.

Кроме того, в результате обстрела повреждено здание редакции "Суспильне Дніпро" и "Украинского радио Днепра". Возник пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия и крыша.



Поврежденное здание редакции в Днепре / Фото Суспильного

В момент атаки сотрудников в редакции не было,

– уточнили журналисты.

Что известно о последствиях другой атаки?