Россияне атаковали Днепр: поврежден железнодорожный вокзал, регион частично обесточен
- "Шахеды" атаковали Днепр вечером 17 ноября, повредив железнодорожный вокзал и здание редакции Суспильного.
- Обошлось без пострадавших, ряд поездов задерживается, регион частично обесточен.
Вечером понедельника, 17 ноября, "Шахеды" массированно атаковали Днепр. В городе возникли пожары, регион частично обесточен.
Кроме того, некоторые поезда отправились с задержкой. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какие последствия атаки на Днепр?
В Укрзализныце рассказали, что взрывная волна выбила несколько окон в вагонах и на вокзале, а регион частично обесточен. Поэтому железнодорожники привлекли резервные тепловозы, движение полностью восстановлено. В частности, с задержкой около 2,5 часов отправились поезда:
- 31 Запорожье – Перемышль;
- 119 Днепр – Холм.
Их пассажиры и бригады, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр, в течение всей вражеской атаки находились в укрытии вокзала, пострадавших нет.
Кроме того, в результате обстрела повреждено здание редакции "Суспильне Дніпро" и "Украинского радио Днепра". Возник пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия и крыша.
Поврежденное здание редакции в Днепре / Фото Суспильного
В момент атаки сотрудников в редакции не было,
– уточнили журналисты.
Что известно о последствиях другой атаки?
Вечером 17 ноября взрывы также прогремели на Харьковщине. Россияне запустили на Берестин баллистику.
Впоследствии в больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения.
Всего известно о 9 пострадавших. Среди них 7 госпитализированных со взрывными травмами, еще 2 человека получили острую реакцию на стресс.