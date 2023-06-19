"Крышевали" полицейские: в Днепре ликвидировали наркогруппировку

В Днепре разоблачили наркогруппировку, работавшую "под крышей" правоохранителей. Преступники занимались массированным сбытом метамфетамина.

По данным следствия, деятельность группировки координировали четыре должностных лица одного из районных управлений Нацполиции. Теперь всем участникам грозит тюрьма.

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Зарабатывали на наркотиках 1,5 миллиона ежемесячно

В СБУ отметили, что преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории Днепропетровской области.

Кроме того, злоумышленники обустроили стационарный пункт сбыта в одном из городских СТО. Там клиентам разрешали сразу попробовать приобретенный товар.

В Офисе генпрокурора рассказали, что организовал преступную группировку начальник сектора Днепровского управления полиции области. Он привлек к "бизнесу" еще девять человек.

Правоохранители "крышевали" преступную деятельность, другие участники отвечали за реализацию и закупку психотропов. Ежемесячное обращение по незаконной реализации составляло более 1,5 миллиона гривен прибыли,

– отметили в Офисе генпрокурора.

9 участников преступной организации – 5 гражданских и 4 полицейских уже задержаны. По адресам проживания фигурантов и в местах сбыта было проведено более 30 обысков. Там обнаружили более 50 подготовленных к продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений.

Руководитель и заместитель начальника райуправления полиции отстранены от исполнения обязанностей и в дальнейшем будет принято решение об их пребывании на должностях,

– отметили в Нацполиции.

Также добавили, что по факту причастности полицейских проводятся служебное расследование. Кроме того, руководство Нацполиции инициировало полный аудит деятельности криминального блока Днепровского районного управления. Каждый оперативный сотрудник пройдет исследование на полиграфе.

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Наркогруппировку ликвидировали в Днепре / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Что грозит подозреваемым

Задержанным уже сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Подозреваемым грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.