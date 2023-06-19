"Кришували" поліцейські: у Дніпрі ліквідували наркоугруповання

У Дніпрі викрили наркоугруповання, що працювало "під дахом" правоохоронців. Злочинці займалися масованим збутом метамфетаміну.

За даними слідства, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції. Тепер усім учасникам загрожує в'язниця.

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Заробляти на наркотиках 1,5 мільйона щомісяця

В СБУ зазначили, що злочинне угруповання налагодило продаж гуртових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території Дніпропетровщини.

Окрім того, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" збуту в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар.

В Офісі генпрокурора розповіли, що організував злочинне угруповання начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до "бізнесу" ще дев'ятьох осіб.

Правоохоронці "кришували" злочинну діяльність, інші учасники відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів. Щомісячний обіг із незаконної реалізації складав понад 1,5 мільйона гривень прибутку,

– зауважили в Офісі генпрокурора.

9 учасників злочинної організації – 5 цивільних і 4 поліцейських вже затримали. За адресами проживання фігурантів та в місцях збуту провели понад 30 обшуків. Там виявили більше, ніж 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

Керівника та заступника начальника райуправління поліції відсторонено від виконання обов'язків та надалі буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах,

– наголосили в Нацполіції.

Також додали, що за фактом причетності поліцейських проводять службове розслідування. Окрім того, керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління. Тож кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі.

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Наркоугруповання ліквідували у Дніпрі / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Що загрожує підозрюваним

Затриманим вже повідомили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Підозрюваним загрожує до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.