Трагедия в Днепре: двое мужчин убили военного в заброшенном доме, – СМИ
Источник:Национальная полиция Украины
В Днепре нашли убитого 36-летнего мужчину. Его нашли в заброшенном доме со следами насильственной смерти.
22 февраля в нежилом здании нашли тело мужчины. По информации правоохранителей, убийство произошло в результате конфликта.
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Что известно
Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавшие деревянной палкой, руками и ногами избили 36-летнего потерпевшего. После нападения подозреваемые ушли с места преступления. В результате многочисленных телесных повреждений мужчина умер на месте, – говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что к совершению тяжкого преступления причастны ранее судимые жители Днепропетровской области в возрасте 25 и 29 лет.
Теперь фигурантам дела грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
По информации от местных телеграмм-каналов, убитым был военный.
"Все произошло на улице Рабочей после обеда 22 февраля. В полицию поступило сообщение, что в одном из зданий на полу лежит окровавленное тело человека в военной форме", – отметили там.
Убийство украинских пленных: последние новости
- Утром 17 февраля вблизи села Веселое, что в Донецкой области, россияне расстреляли двух пленных. Преступление россиян зафиксировали на видео. На записи видно, как российские военные подходят к двум украинским пленным и в упор расстреливают их.
- Следующий инцидент произошел через день после предыдущего. 18 февраля вблизи Работино, что в Запорожской области, оккупанты взяли в плен украинских защитников, а после этого совершили циничный расстрел наших воинов.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметил, что такие инциденты – циничные военные преступления. Так россияне пытаются влиять на морально-психологическое состояние военных и на украинское общество в целом.