Трагедия в Днепре: двое мужчин убили военного в заброшенном доме, – СМИ

В Днепре нашли убитого 36-летнего мужчину. Его нашли в заброшенном доме со следами насильственной смерти.

22 февраля в нежилом здании нашли тело мужчины. По информации правоохранителей, убийство произошло в результате конфликта.

Смотрите также Сколько людей считаются без вести пропавшими после попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре

Что известно

Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавшие деревянной палкой, руками и ногами избили 36-летнего потерпевшего. После нападения подозреваемые ушли с места преступления. В результате многочисленных телесных повреждений мужчина умер на месте, – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что к совершению тяжкого преступления причастны ранее судимые жители Днепропетровской области в возрасте 25 и 29 лет.

Теперь фигурантам дела грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По информации от местных телеграмм-каналов, убитым был военный.

"Все произошло на улице Рабочей после обеда 22 февраля. В полицию поступило сообщение, что в одном из зданий на полу лежит окровавленное тело человека в военной форме", – отметили там.

Убийство украинских пленных: последние новости