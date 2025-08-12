ДРГ российской армии проникают в районы вблизи Доброполья Покровского района Донецкой области. Вероятно, россияне недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

На этом участке фронта враг скорее всего повторяет свою тактику, которой придерживался под Авдеевкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Как россияне атакуют возле Доброполья?

ISW пишет, что россияне, вероятно, недавно захватили Разино, Сухетское, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное, которые расположены на юго-восток от Доброполья, а также Маяк и Панковку, что на восток от населенного пункта.

Кроме вышеупомянутого, по данным аналитиков, передовые российские штурмовые подразделения и "инфильтрационные" группы действуют вблизи Кучеров Яра, что на северо-восток от Доброполья, Нового Шахового и Белицкого. Скорее всего на этом не остановятся.

Рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, вероятно, будут пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни,

– говорится в отчете.

Аналитики считают, что подобную тактику проникновения российская армия применяла еще в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить для себя захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки, что в Донецкой области.

"Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критическими для способности Украины предотвратить ускорение российских успехов на севере и северо-западе от Покровска", – отмечают аналитики в обнародованном отчете.

Напомним, недавно аналитики DeepState сообщили, что вблизи Доброполья сейчас складывается довольно хаотичная обстановка. Враг нашел бреши в обороне, которыми будет пользоваться, чтобы двигаться дальше, продолжая развивать успехи.