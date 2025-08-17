Россия пытается дронами блокировать контрнаступление ВСУ возле Доброполья, – ISW
- Украинские силы стабилизировали ситуацию вблизи Доброполья, зачистив несколько населенных пунктов на северо-востоке.
- Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью ударных беспилотников, но без успеха.
- Сейчас проводится обязательная эвакуация населения из региона из-за повышенной угрозы.
Силы обороны Украины держат оборону в направлении Доброполья Донецкой области. В то же время российские войска пытаются прорвать ее с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также ВСУ выбили оккупантов на важных участках: обзор фронта ISW
Какая сейчас ситуация вблизи Доброполья?
Представитель группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов 15 августа заявил, что украинские силы стабилизировали российский прорыв вблизи Покровска и Доброполья.
В тот же день командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, сообщило, что ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец (все они расположены на северо-востоке от Доброполья).
Источник, связан с украинской военной разведкой, заявил, что украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию вдоль линии Веселое – Золотой Колодец – Кучеров Яр (на северо-восток от Доброполья).
Тем временем российские так называемые "военкоры" утверждают, что их войска достигли тактических успехов вблизи трассы Доброполье – Краматорск и продвинулись во Владимировке и Шахматном.
Аналитики ISW эти заявления не подтверждают.
Сообщается, что российское командование пытается перебрасывать войска и средства для развития прорыва вблизи Доброполья, но пока безуспешно.
Тем временем украинские власти продолжают проводить эвакуацию населенных пунктов вблизи района прорыва, что, вероятно, связано с повышенной угрозой со стороны российских дронов. Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин 14 августа объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из Дружковки (северо-восток от Доброполья) и сел Андреевской громады, расположенных на северо-восток, север и северо-запад от Золотого Колодца. Всего в этих населенных пунктах проживает около 1 800 детей.
ISW продолжает оценивать, что использование Россией ударов беспилотников для создания эффекта воздушного перехвата на поле боя в ближнем тылу Украины серьезно затрудняет эвакуационные мероприятия в районе Покровска – Доброполье,
– говорится в отчете.
Напомним, 16 августа Владимир Зеленский заявил, что по всей линии фронта украинские защитники имеют успехи вторые сутки подряд. По словам президента, на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполья и Покровска, заметны положительные изменения.