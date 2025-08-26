Россия провалила прорыв возле Доброполья: в ISW рассказали, на какие направления переключатся оккупанты
- Российские силы провалили попытки прорыва возле Доброполья, сосредоточившись на других направлениях, где пытаются прорваться к ключевым логистическим путям ВСУ.
- Российская тактика "инфильтрации" оказалась неэффективной из-за проблем с логистикой и низкого количества солдат, что помешало закрепиться на позициях.
Российское военное командование прекратило попытки развивать наступление в направлении Доброполья в Донецкой области. Вместо этого они сосредоточились на других направлениях.
Вооруженные Силы Украины проводят успешные контратаки в Донецкой области, уничтожая российские подразделения и освобождая захваченные территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчеты Института изучения войны.
Что известно о провале российской армии на Добропольском направлении?
По данным ISW, украинские силы активно давят на вражеские войска к востоку и северо-востоку от Доброполья. Как утверждают аналитики, ВСУ захватили села Новое Шахово и Заповедное, а также вытеснили россиян с позиций южнее Веселого.
Кроме того, украинские войска почти полностью очистили Кучеров Яр. Ранее, с 15 августа, украинские силы уже сообщали об очистке поселений на северном краю прорыва и вдоль его основания. Генерал Александр Сырский 24 августа заявил, что ВСУ взяли Владимировку, что на восточной границе прорыва.
Обратите внимание! Аналитики отмечают, что российские силы не смогли расширить прорыв у Доброполья настолько, чтобы удержать его глубину.
Украинские контратаки угрожают окружить части российской 51-й армии, которые оказались в ловушке. Россияне пытались прорвать украинские линии, но, судя по отсутствию успехов, эти попытки провалились.
ISW объясняет, что российская тактика "инфильтрации" сначала дала временный тактический маневр. Однако низкое количество солдат и проблемы с логистикой не позволили россиянам закрепиться.
Инфильтрация в военном деле – это тактика, основанная на использовании легкой пехоты, нападающей на противника, отделяет основные вражеские силы и оставляет их позади себя для дальнейшего нападения частями, подходящими с более тяжелым оружием.
По словам экспертов, теперь 51-я армия противника готовится к прямым штурмам на Покровск и Мирноград, вернувшись к первоначальному плану.
К тому же российские военные блогеры также уменьшили упоминания о Доброполье и переключились на события севернее, восточнее и южнее Покровска. Они ранее предупреждали, что прорыв слишком узкий и уязвим для украинских контратак.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- Противник усиливает наступление в Донецкой области, стремясь прорваться к ключевым логистическим путям ВСУ. Российские силы сосредотачивают усилия на захвате Покровска до наступления зимы, атакуя на нескольких направлениях, в частности в районе Родинского и Новопавловки.
- В то же время ВСУ проводят успешные операции, благодаря слаженным и неожиданным действиям освобождая территории и отбрасывая врага с позиций, которые тот пытается занять.
- На Покровском направлении, где враг пытался просочиться через украинские позиции, Вооруженные Силы Украины активно уничтожают оккупантов, которые проникли вглубь. По словам Президента Зеленского, по состоянию на 20 августа около 90%, а иногда почти 100% вражеских сил было ликвидировано.