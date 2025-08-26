Российское военное командование прекратило попытки развивать наступление в направлении Доброполья в Донецкой области. Вместо этого они сосредоточились на других направлениях.

Вооруженные Силы Украины проводят успешные контратаки в Донецкой области, уничтожая российские подразделения и освобождая захваченные территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчеты Института изучения войны.

Что известно о провале российской армии на Добропольском направлении?

По данным ISW, украинские силы активно давят на вражеские войска к востоку и северо-востоку от Доброполья. Как утверждают аналитики, ВСУ захватили села Новое Шахово и Заповедное, а также вытеснили россиян с позиций южнее Веселого.

Кроме того, украинские войска почти полностью очистили Кучеров Яр. Ранее, с 15 августа, украинские силы уже сообщали об очистке поселений на северном краю прорыва и вдоль его основания. Генерал Александр Сырский 24 августа заявил, что ВСУ взяли Владимировку, что на восточной границе прорыва.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что российские силы не смогли расширить прорыв у Доброполья настолько, чтобы удержать его глубину.

Украинские контратаки угрожают окружить части российской 51-й армии, которые оказались в ловушке. Россияне пытались прорвать украинские линии, но, судя по отсутствию успехов, эти попытки провалились.

ISW объясняет, что российская тактика "инфильтрации" сначала дала временный тактический маневр. Однако низкое количество солдат и проблемы с логистикой не позволили россиянам закрепиться.

Справочно: Инфильтрация в военном деле – это тактика, основанная на использовании легкой пехоты, нападающей на противника, отделяет основные вражеские силы и оставляет их позади себя для дальнейшего нападения частями, подходящими с более тяжелым оружием.

По словам экспертов, теперь 51-я армия противника готовится к прямым штурмам на Покровск и Мирноград, вернувшись к первоначальному плану.

К тому же российские военные блогеры также уменьшили упоминания о Доброполье и переключились на события севернее, восточнее и южнее Покровска. Они ранее предупреждали, что прорыв слишком узкий и уязвим для украинских контратак.

Какова ситуация на Покровском направлении?