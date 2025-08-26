Росія провалила прорив біля Добропілля: у ISW розповіли, на які напрямки перемкнуться окупанти
- Російські сили провалили спроби прориву біля Добропілля, зосередившись на інших напрямках, де намагаються прорватися до ключових логістичних шляхів ЗСУ.
- Російська тактика інфільтрації виявилася неефективною через проблеми з логістикою і низьку кількість солдатів, що завадило закріпитися на позиціях.
Російське військове командування припинило спроби розвивати наступ у напрямку Добропілля на Донеччині. Замість цього вони зосередилися на інших напрямках.
Збройні Сили України проводять успішні контратаки на Донеччині, знищуючи російські підрозділи та звільняючи захоплені території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіти Інституту вивчення війни.
Актуально "Ріжки" зрізали, але в нижній частині ще є окупанти, – ОСУВ "Дніпро" про виступ під Добропіллям
Що відомо про провал російської армії на Добропільському напрямку?
За даними ISW, українські сили активно тиснуть на ворожі війська на схід і північний схід від Добропілля. Як стверджують аналітики, ЗСУ захопили села Нове Шахове та Заповідне, а також витіснили росіян з позицій південніше Веселого.
Крім того, українські війська майже повністю очистили Кучерів Яр. Раніше, з 15 серпня, українські сили вже повідомляли про очищення поселень на північному краю прориву та вздовж його основи. Генерал Олександр Сирський 24 серпня заявив, що ЗСУ взяли Володимирівку, що на східній межі прориву.
Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що російські сили не змогли розширити прорив біля Добропілля настільки, щоб утримати його глибину.
Українські контратаки загрожують оточити частини російської 51-ї армії, які опинилися в пастці. Росіяни намагалися прорвати українські лінії, але, судячи з відсутності успіхів, ці спроби провалилися.
ISW пояснює, що російська тактика інфільтрації спочатку дала тимчасовий тактичний маневр. Однак низька кількість солдатів і проблеми з логістикою не дозволили росіянам закріпитися.
Довідково:
Інфільтрація у військовій справі – це тактика, заснована на використанні легкої піхоти, що нападає на противника, відокремлює основні ворожі сили та залишає їх позаду себе для подальшого нападу частинами, що підходять з важчою зброєю.
За словами експертів, тепер 51-ша армія противника готується до прямих штурмів на Покровськ і Мирноград, повернувшись до початкового плану.
До того ж російські військові блогери також зменшили згадки про Добропілля і перемкнулися на події північніше, східніше та південніше Покровська. Вони раніше попереджали, що прорив надто вузький і вразливий для українських контратак.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
- Противник посилює наступ на Донеччині, прагнучи прорватися до ключових логістичних шляхів ЗСУ. Російські сили зосереджують зусилля на захопленні Покровська до настання зими, атакуючи на кількох напрямках, зокрема в районі Родинського та Новопавлівки.
- Водночас ЗСУ проводять успішні операції, завдяки злагодженим і несподіваним діям звільняючи території та відкидаючи ворога з позицій, які той намагається зайняти.
- На Покровському напрямку, де ворог намагався просочитися через українські позиції, Збройні Сили України активно знищують окупантів, які проникли вглиб. За словами президента Зеленського, станом на 20 серпня близько 90%, а подекуди майже 100% ворожих сил було ліквідовано.