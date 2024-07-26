Дочь Фарион впервые отреагировала на арест подозреваемого в убийстве ее матери
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Дочь языковеда ответила, удовлетворяет ли ее решение судей.
Дочь Фарион сказала, что довольна решением суда относительно меры пресечения подозреваемому в убийстве ее матери. Об этом пишет 24 Канал.
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Комментарий дочери Фарион относительно решения суда
Подозреваемого в убийстве оставили в СИЗО на 60 дней без права выйти под залог. Дочь языковеда София Семчишин сказала, что "этого достаточно, чтобы он посидел и почувствовал, что он сделал".
Борьба продолжается. Мы будем все делать, чтобы наказать виновных,
– сказала она.
Между тем адвокат подозреваемого уже заявил, что планирует подавать апелляцию на решение суда.
Впоследствии сам подсудимый вышел на общение с журналистами. Он заявил, что с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал";
Также он несколько раз сказал, что хочет "интересных вопросов" от СМИ, но так и не объяснил, что именно имеет в виду.