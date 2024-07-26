Донька Фаріон вперше відреагувала на арешт підозрюваного у вбивстві її матері

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Дочка мовознавиці відповіла, чи задовольняє її рішення суддів.

Дочка Фаріон сказала, що задоволена рішенням суду щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві її матері. Про це пише 24 Канал.

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Підозрюваного у вбивстві залишили у СІЗО на 60 днів без права вийти під заставу. Дочка мовознавиці Софія Семчишин сказала, що "це достатньо, щоб він посидів і відчув, що він зробив".

Боротьба триває. Ми будемо все робити, щоб покарати винних,

– сказала вона.

Тим часом адвокат підозрюваного вже заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду.

Згодом сам підсудний вийшов на спілкування з журналістами. Він заявив, що з "Фаріон нічого не робив" та "нікого не вбивав";



Також він кілька разів декілька сказав, що хоче "цікавих запитань" від ЗМІ, але так і не пояснив, що саме має на увазі.