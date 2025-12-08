Недостойная позиция, эксперт назвал самый провальный документ Трампа

4 декабря Дональд Трамп подписал документ национальной стратегии безопасности. Он доказывает нерешительную политику США, которая строится на цели договориться с Россией.

Именно поэтому реализовать его не получится. Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что президент Трамп занял очень недостойную позицию.

Каков наиболее провальный документ Трампа?

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что документ национальной стратегии США будет нереально реализовать – он "низкопробный" и неэффективный. Хуже всего, что риторика документа напоминает российскую – якобы, Европа загибается и это является наибольшей опасностью. В то же время об угрозе со стороны России там не упоминается.

"Это и смешно, и горько. Однако документ невозможно реализовать, потому что чтобы сделать то, что в нем написано, надо сделать Россию менее агрессивной, взять под контроль Европу и заставить Китай быть гибким к американской позиции", – объяснил он.

Интересно! Журналисты издания Politico отметили, что такой стратегический документ президенты США публикуют раз в год. Однако Трамп настолько "изменчив", что не известно, будет ли он весь срок придерживаться того, что сам же и написал.

В то же время Трампу нужно смириться с истиной – Владимир Путин не настроен на конструктивные отношения с Западом, в частности с США. Российского диктатора можно только принудить силой к переговорам и миру, в противном случае ничего не изменится.

Трамп теряет эту реальность. Пока американская администрация доказала, что она ничего нельзя довести до реализации. Эта стратегия тоже может быть этому примером. Американские опросы уже показывают негативную для Трампа динамику и убедят его, что американский избиратель воспринимает его уступчивость перед Путиным как недостойную позицию,

– подчеркнул Богданов.

