Негідна позиція, – експерт назвав найбільш провальний документ Трампа 

4 грудня Дональд Трамп підписав документ національної стратегії безпеки. Він доводить нерішучу політику США, яка будується на меті домовитись з Росією.

Саме тому реалізувати його не вийде. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що президент Трамп зайняв дуже негідну позицію.

Яким є найбільш провальний документ Трампа?

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій зазначив, що документ національної стратегії США буде нереально реалізувати – він "низькопробний" та неефективний. Найгірше, що риторика документа нагадує російську – буцімто, Європа загинається і це є найбільшою небезпекою. Водночас про загрозу з боку Росії там не згадується.

"Це і смішно, і гірко. Однак документ неможливо реалізувати, бо щоб зробити те, що в ньому написано, треба зробити Росію менш агресивною, взяти під контроль Європу і змусити Китай бути гнучким до американської позиції", – пояснив він.

Цікаво! Журналісти видання Politico зазначили, що такий стратегічний документ президенти США публікують раз на рік. Однак Трамп настільки "мінливий", що не відомо, чи буде він увесь термін дотримуватися того, що сам же і написав.

Водночас Трампу потрібно змиритись з істиною – Володимир Путін не налаштований на конструктивні відносини з Заходом, зокрема з США. Російського диктатора можна лише примусити силою до переговорів та миру, в іншому випадку нічого не зміниться.

Трамп втрачає цю реальність. Поки що американська адміністрація довела, що вона нічого не можна довести до реалізації. Ця стратегія теж може бути цьому прикладом. Американські опитування вже показують негативну для Трампа динаміку та переконають його, що американський виборець сприймає його поступливість перед Путіним як негідну позицію,

– наголосив Богданов.

