"Это пугает Россию": какой ультиматум выдвинул Трамп Путину

Дональд Трамп не хочет видеться с Владимиром Путиным, отношения стран сейчас действительно напряглись. Кроме этого, президент США требует от России то, что ей не нравится.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко, отметив, что говорится об окончании войны. В Москве напуганы новым подходом Вашингтона и пытаются снова найти к нему подход, но неудачно.

Какой ультиматум выдвинул Трамп Путину?

Дональд Трамп заявил, что он не видит смысла видеться с Владимиром Путиным, поскольку тот не делает реальных шагов для окончания войны. Кроме того, США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Политолог отметила, что это указывает, что связь США с Кремлем ухудшилась. Поэтому в России снова заговорили о мирных переговорах и приглашают иностранных СМИ на фронт.

Однако у Трампа мы наблюдаем одну фразу о войне – "надо закончить на линии разграничения и вернуться домой". Это пугает Россию, Трамп не отходит от этой позиции,

– подчеркнула она.

Филипенко добавила, что несмотря на лояльное восприятие российского диктатора, Трамп уже не хочет слушать выдумки и манипуляции со стороны Кремля.

