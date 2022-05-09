Допрашивал и жестоко избивал гражданских: Офис генпрокурора объявил подозрение офицеру россиян

Российские военные "отличились" безумными преступлениями против мирного украинского населения. Украинские правоохранители знают каждого, кто совершал зверства против нашего народа.

Российским оккупантам не удастся избежать ответственности за те страшные преступления, которые они совершали против мирных украинцев. Массовые расстрелы, пытки, изнасилования – в мире звучит все больше заявлений о геноциде украинского народа.

Читайте также Россия анонсировала выплату семьям военных, погибших в Украине: однако деньги увидят не все

Очередное подозрение оккупанту

Старшему лейтенанту, командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России заочно объявлено подозрение в жестоком обращении с гражданским населением.

Как выяснило следствие, офицер находился в селе Мокрец, которое некоторое время было под оккупацией россиян. Подозреваемый вместе с двумя сообщниками из российской армии взял в плен двух мирных украинцев, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.

Этот старший лейтенант провел незаконный допрос, во время которого унижал пленных. Он требовал, чтобы мужчины предоставили данные о воинах ВСУ, бойцах теробороны и проукраинских жителях села. Когда же оккупант не услышал нужной для себя информации, надел тактические перчатки и бил пленных по лицу и голове. Впоследствии их заставили раздеться и спуститься в подвал.

Сообщается, что на сайте российских Вооруженных сил этот преступник является "примером мужества и героизма", которые он проявил в войне против Украины.

Преступления россиян против украинцев: последние новости

ООН проводит расследование преступлений российских оккупантов против мирного населения в Украине. В организации стали говорить о том, чтобы признать зверства оккупантов военными преступлениями.

Украина обязательно найдет каждого подонка, который совершал преступления против мирных украинцев. В частности, уже удалось выяснить причастность к зверствам в Буче чеченцев, псковских десантников и подразделения Росгвардии "Витязь". Наши разведчики и правоохранители делают все для того, чтобы ни один российский преступник не ушел от справедливой казни за свои деяния.

Под Вышгородом обнаружили тела мужчин, которых убили российские оккупанты. Экспертиза показала, что их расстреляли, затем переехали танком.

Смотрите также – оккупанты обоср*лись": каким было 9 мая в Мариуполе