Допитував та жорстоко бив цивільних: Офіс генпрокурора оголосив підозру офіцеру росіян

Російські військові "відзначилися" шаленими злочинами проти мирного українського населення. Українські правоохоронці знають кожного, хто чинив звірства проти нашого народу.

Російським окупантам не вдасться уникнути відповідальності за ті страшні злочини, які вони коїли проти мирних українців. Масові розстріли катування, зґвалтування – світі лунає все більше заяв про геноцид українського народу.

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Чергова підозра окупанту

Старшому лейтенанту, командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії заочно оголошено підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Як з'ясувало слідство, офіцер перебував у селі Мокрець, яке певний час було під окупацією росіян. Підозрюваний разом із двома спільниками з російської армії взяв у полон двох мирних українців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Цей старший лейтенант провів незаконний допит, під час якого принижував полонених. Він вимагав, щоб чоловіки надали дані про воїнів ЗСУ, бійців тероборони та проукраїнських мешканців села. Коли ж окупант не почув потрібної для себе інформації, то одягнув тактичні рукавиці та бив полонених по обличчю та голові. Згодом їх змусили роздягнутися та спуститися у підвал.

Повідомляється, що на сайті російських Збройних сил цей злочинець є "взірцем мужності та героїзму", які він проявив у війні проти України.

​​Злочини росіян проти українців: останні новини

ООН проводить розслідування злочинів російських окупантів проти мирного населення в Україні. В організації почали говорити про те, щоб визнати звірства окупантів воєнними злочинами.

Україна обов'язково знайде кожного покидька, котрий чинив злочини проти мирних українців. Зокрема, вже вдалося з'ясувати причетність до звірств у Бучі чеченців, псковських десантників та підрозділу Росгвардії "Витязь". Наші розвідники та правоохоронці роблять усе для того, щоб жоден російський злочинець не уникнув справедливої кари за свої діяння.

Під Вишгородом виявили тіла чоловіків, яких вбили російські окупанти. Експертиза показала, що їх розстріляли, а потім переїхали танком.

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