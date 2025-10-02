Где будут дожди в Украине в ближайшие дни и когда они прекратятся
- Большинство областей Украины накрывают дожди с конца сентября, особенно на юге – в Одесской и Николаевской областях.
- С четверга и в пятницу на большей части территории Украины ожидается перерыв в осадках, но после пятницы снова прогнозируют дожди.
С конца сентября большинство областей Украины накрыли дожди. В Укргидрометцентре объяснили причины такой погоды и дали прогноз.
Над Северной Европой сейчас нависает довольно мощный антициклон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью 24 Каналу представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи.
Смотрите также Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября
Стоит ли ожидать дождей в ближайшие дни?
Большинство областей Украины 30 сентября накрыли дожди. Значительные дожди были на юге страны – в Одесской и Николаевской областях.
Над Северной Европой сейчас находится достаточно мощный антициклон. Он блокирует процессы, поэтому с юго-востока, на Черным морем есть определенная циклоничность – несколько пониженное поле давления и соответственно атмосферные фронты. Они влияют на территорию Украины, и в ближайшие дни это продолжится.
1 октября в Украине были умеренные дожди, будет дождливо и 2 октября, но менее интенсивно.
На остальной территории с четверга и практически во всех областях в пятницу уже будет перерыв, без осадков. В пятницу ожидаем прояснения,
– говорит Наталья Птуха.
После пятницы снова прогнозируют осадки. Пока погода будет периодическая.
К слову, полное интервью об ожидаемых дождях, похолодание и морозы с синоптиком Натальей Птухой уже скоро читайте на 24 Канале.
Когда будут дожди в Украине?
В Укргидрометцентре прогнозировали дожди 1 и 2 октября. 3 октября будет временное прояснение по всей территории страны.
Уже с 4 октября дожди снова вернутся на почти всю территорию Украины, кроме крайнего востока.