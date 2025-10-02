Де будуть дощі в Україні найближчими днями і коли вони припиняться
- Більшість областей України накривають дощі з кінця вересня, особливо на півдні – в Одеській та Миколаївській областях.
- З четверга та в п'ятницю на більшій частині території України очікується перерва в опадах, але після п'ятниці знову прогнозують дощі.
З кінця вересня більшість областей України накрили дощі. В Укргідрометцентрі пояснили причини такої погоди та дали прогноз.
Над Північною Європою зараз нависає доволі потужний антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи.
Дивіться також Дощі, сніг і заморозки: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня
Чи варто очікувати дощів найближчими днями?
Більшість областей України 30 вересня накрили дощі. Значні дощі були на півдні країни – на Одещині та Миколаївщині.
Над Північною Європою зараз перебуває досить потужний антициклон. Він блокує процеси, тому з південного сходу, на Чорним морем є певна циклонічність – дещо знижене поле тиску й відповідно атмосферні фронти. Вони впливають на територію України, і найближчими днями це продовжиться.
1 жовтня в Україні були помірні дощі, дощитиме і 2 жовтня, але менш інтенсивно.
На решті території з четверга і практично в усіх областях у п'ятницю вже буде перерва, без опадів. У п'ятницю очікуємо на прояснення,
– каже Наталія Птуха.
Після п'ятниці знову прогнозують опади. Поки що погода буде періодична.
До слова, повне інтерв'ю про очікувані дощі, похолодання і морози з синоптикинею Наталією Птухою вже незабаром читайте на 24 Каналі.
Коли будуть дощі в Україні?
В Укргідрометцентрі прогнозували дощі 1 і 2 жовтня. 3 жовтня буде тимчасове прояснення по всій території країни.
Вже з 4 жовтня дощі знову повернуться на майже всю територію України, крім крайнього сходу.