После продолжительных дождей в Украине на день установилась сухая погода. Сейчас осадки возвращаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и областные центры гидрометеорологии.

Какой будет погода на выходных?

В ближайшие трое суток на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты (сначала – от циклона с юга, затем – от циклона с северо-запада) и поле пониженного давления.

Таким образом ожидаем по всей территории временами небольшие и умеренные дожди, только завтра в Одесской, днем и в Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами, а на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег,

– сообщили синоптики.

В эти выходные будет умеренный ветер 5 – 12 метров в секунду, но в субботу местами на юго-востоке и востоке страны, а в воскресенье в Карпатах, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Над большинством областей будет находиться очень влажная прохладная воздушная масса, ощутимо теплее над югом и востоком страны. Ночью температура будет падать до +5...+12. Днем ожидается +11...+17, на юге и востоке страны будет +14...+20. А вот на высокогорье Карпат ночью около 0, днем +1...+6.

Какой будет погода по регионам?

Киев и область

Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью +5...+10, днем +12...+17;

в Киеве ночью +6...+8, днем около +15.

Львов и область

Временами небольшой дождь, ночью в горах умеренный дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура в области ночью +1...+6, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0...-2, днем +7...+12. По городу Львову ночью +3...+5, днем +8...+10.

Ивано-Франковск и область

Умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха по области ночью +2...+7, днем +8....+13. В Ивано-Франковске ночью +3...+5, днем +10...+12. В высокогорье Карпат от -2 до +3, днем +1...+6.

Тернополь и область

Небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура в течение суток +6...+11.

Хмельницкий и область

Ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура по области ночью +4...+9, днем +10...+15, в Хмельницком ночью +6...+8, днем +12...+14.

Черновцы и область

Ночью дождь в горах с мокрым снегом, местами значительные осадки, днем дождь. Температура ночью по области +3...+8, в горах от -1 до +4, днем +7...+12, в горах +3...+8. По городу ночью +4...+6, днем +8...+10.

Ровно и область

Временами небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +3...+8, днем +10...+15. Атмосферное давление будет падать.

Днепр и область

Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью +7..+12, днем +15..+20. В Днепре ожидают ночью +10..+12, днем +17..+19.

Черкассы и область

Под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов в Черкасской области прогнозируется неустойчивая, преимущественно облачная погода с периодическими дождями. Возможны туманы. Температура ночью +4...+9, днем +12...+17.

Николаев и область

Временами дождь, местами значительный. Температура воздуха ночью +7...+12, днем +13...+18. По Николаеву ночью +9...+11, днем +16...+18.

Сумы и область

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью +3..+8, днем +13..+18. По городу Сумы ночью +5..+7, днем, +16..+18.

Будет ли потепление в Украине?