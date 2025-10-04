На выходных Украину снова накроют дожди: в каких регионах будут осадки
- На выходных в Украине ожидаются небольшие и умеренные дожди, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – значительные дожди с грозами.
- Температура будет колебаться от +5...+12 ночью до +11...+17 днем, на юге и востоке до +20, в Карпатах возможен мокрый снег.
После продолжительных дождей в Украине на день установилась сухая погода. Сейчас осадки возвращаются.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и областные центры гидрометеорологии.
Какой будет погода на выходных?
В ближайшие трое суток на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты (сначала – от циклона с юга, затем – от циклона с северо-запада) и поле пониженного давления.
Таким образом ожидаем по всей территории временами небольшие и умеренные дожди, только завтра в Одесской, днем и в Николаевской и Херсонской областях местами значительные дожди с грозами, а на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег,
– сообщили синоптики.
В эти выходные будет умеренный ветер 5 – 12 метров в секунду, но в субботу местами на юго-востоке и востоке страны, а в воскресенье в Карпатах, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Над большинством областей будет находиться очень влажная прохладная воздушная масса, ощутимо теплее над югом и востоком страны. Ночью температура будет падать до +5...+12. Днем ожидается +11...+17, на юге и востоке страны будет +14...+20. А вот на высокогорье Карпат ночью около 0, днем +1...+6.
Какой будет погода по регионам?
Киев и область
в Киеве ночью +6...+8, днем около +15.
Львов и область
Временами небольшой дождь, ночью в горах умеренный дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура в области ночью +1...+6, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0...-2, днем +7...+12. По городу Львову ночью +3...+5, днем +8...+10.
Ивано-Франковск и область
Умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха по области ночью +2...+7, днем +8....+13. В Ивано-Франковске ночью +3...+5, днем +10...+12. В высокогорье Карпат от -2 до +3, днем +1...+6.
Тернополь и область
Небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура в течение суток +6...+11.
Хмельницкий и область
Ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура по области ночью +4...+9, днем +10...+15, в Хмельницком ночью +6...+8, днем +12...+14.
Черновцы и область
Ночью дождь в горах с мокрым снегом, местами значительные осадки, днем дождь. Температура ночью по области +3...+8, в горах от -1 до +4, днем +7...+12, в горах +3...+8. По городу ночью +4...+6, днем +8...+10.
Ровно и область
Временами небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +3...+8, днем +10...+15. Атмосферное давление будет падать.
Днепр и область
Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью +7..+12, днем +15..+20. В Днепре ожидают ночью +10..+12, днем +17..+19.
Черкассы и область
Под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов в Черкасской области прогнозируется неустойчивая, преимущественно облачная погода с периодическими дождями. Возможны туманы. Температура ночью +4...+9, днем +12...+17.
Николаев и область
Временами дождь, местами значительный. Температура воздуха ночью +7...+12, днем +13...+18. По Николаеву ночью +9...+11, днем +16...+18.
Сумы и область
Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью +3..+8, днем +13..+18. По городу Сумы ночью +5..+7, днем, +16..+18.
Будет ли потепление в Украине?
Как рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу, в следующие 5 – 7 дней каких-то резких колебаний температуры не будет. Прохладная воздушная масса будет удерживать свою позицию.
На выходных немного потеплеет на востоке и юго-востоке, со следующей недели возможно потепление до +15 в других областях. Но существенного повышения температуры ждать не стоит.
В то же время Птуха говорит, уже в третьей декаде октября может быть определенное повышение температуры. Но это еще будет уточняться.