Після тривалих дощів в Україні на день встановилася суха погода. Зараз опади повертаються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та обласні центри гідрометеорології.

Якою буде погода на вихідних?

У найближчі три доби на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти (спочатку – від циклону з півдня, потім – від циклону з північного заходу) та поле зниженого тиску.

Таким чином очікуємо по всій території часом невеликі та помірні дощі, лише завтра в Одеській, вдень і в Миколаївській та Херсонській областях місцями значні дощі з грозами, а на високогір'ї Карпат дощ і мокрий сніг,

– повідомили синоптики.

Цими вихідними буде помірний вітер 5 – 12 метрів за секунду, але у суботу місцями на південному сході та сході країни, а у неділю в Карпатах, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Над більшістю областей знаходитиметься дуже волога прохолодна повітряна маса, відчутно тепліша над півднем та сходом країни. Вночі температура падатиме до +5…+12. Вдень очікується +11…+17, на півдні та сході країни буде +14…+20. А от на високогір'ї Карпат вночі близько 0, вдень +1…+6.

Якою буде погода за регіонами?

Київ та область

Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі +5…+10, вдень +12…+17;

у Києві вночі +6…+8, вдень близько +15.

Львів та область

Часом невеликий дощ, вночі в горах помірний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура в області вночі +1…+6, місцями на поверхні грунту та в повітрі заморозок 0…-2, вдень +7…+12. По місту Львову вночі +3…+5, вдень +8…+10.

Івано-Франківськ та область

Помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Температура повітря по області вночі +2…+7, вдень +8….+13. В Івано-Франківську вночі +3…+5, вдень +10…+12. . У високогір'ї Карпат від -2 до +3, вдень +1…+6.

Тернопіль та область

Невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Температура впродовж доби +6…+11.

Хмельницький та область

Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі +4…+9, вдень +10…+15, у Хмельницькому вночі +6…+8, вдень +12…+14.

Чернівці та область

Вночі дощ в горах з мокрим снігом, місцями значні опади, вдень дощ. Температура вночі по області +3…+8, в горах від -1 до +4, вдень +7…+12, в горах +3…+8. По місту вночі +4…+6, вдень +8…+10.

Рівне та область

Часом невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі +3…+8, вдень +10…+15. Атмосферний тиск буде падати.

Дніпро та область

Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура по області вночі +7..+12, вдень +15..+20. У Дніпрі очікують вночі +10..+12, вдень +17..+19.

Черкаси та область

Під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів на Черкащині прогнозується нестійка, переважно хмарна погода з періодичними дощами. Можливі тумани. Температура вночі +4…+9, вдень +12…+17.

Миколаїв та область

Часом дощ, місцями значний. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +13...+18. По Миколаєву вночі +9…+11, вдень +16…+18.

Суми та область

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря по області вночі +3..+8, вдень +13..+18. По місту Суми вночі +5..+7, вдень, +16..+18.

Чи буде потепління в Україні?