На вихідних Україну знову накриють дощі: у яких регіонах будуть опади
- На вихідних в Україні очікуються невеликі та помірні дощі, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – значні дощі з грозами.
- Температура коливатиметься від +5…+12 вночі до +11…+17 вдень, на півдні та сході до +20, у Карпатах можливий мокрий сніг.
Після тривалих дощів в Україні на день встановилася суха погода. Зараз опади повертаються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та обласні центри гідрометеорології.
Якою буде погода на вихідних?
У найближчі три доби на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти (спочатку – від циклону з півдня, потім – від циклону з північного заходу) та поле зниженого тиску.
Таким чином очікуємо по всій території часом невеликі та помірні дощі, лише завтра в Одеській, вдень і в Миколаївській та Херсонській областях місцями значні дощі з грозами, а на високогір'ї Карпат дощ і мокрий сніг,
– повідомили синоптики.
Цими вихідними буде помірний вітер 5 – 12 метрів за секунду, але у суботу місцями на південному сході та сході країни, а у неділю в Карпатах, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Над більшістю областей знаходитиметься дуже волога прохолодна повітряна маса, відчутно тепліша над півднем та сходом країни. Вночі температура падатиме до +5…+12. Вдень очікується +11…+17, на півдні та сході країни буде +14…+20. А от на високогір'ї Карпат вночі близько 0, вдень +1…+6.
Якою буде погода за регіонами?
Київ та область
у Києві вночі +6…+8, вдень близько +15.
Львів та область
Часом невеликий дощ, вночі в горах помірний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура в області вночі +1…+6, місцями на поверхні грунту та в повітрі заморозок 0…-2, вдень +7…+12. По місту Львову вночі +3…+5, вдень +8…+10.
Івано-Франківськ та область
Помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Температура повітря по області вночі +2…+7, вдень +8….+13. В Івано-Франківську вночі +3…+5, вдень +10…+12. . У високогір'ї Карпат від -2 до +3, вдень +1…+6.
Тернопіль та область
Невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Температура впродовж доби +6…+11.
Хмельницький та область
Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі +4…+9, вдень +10…+15, у Хмельницькому вночі +6…+8, вдень +12…+14.
Чернівці та область
Вночі дощ в горах з мокрим снігом, місцями значні опади, вдень дощ. Температура вночі по області +3…+8, в горах від -1 до +4, вдень +7…+12, в горах +3…+8. По місту вночі +4…+6, вдень +8…+10.
Рівне та область
Часом невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі +3…+8, вдень +10…+15. Атмосферний тиск буде падати.
Дніпро та область
Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура по області вночі +7..+12, вдень +15..+20. У Дніпрі очікують вночі +10..+12, вдень +17..+19.
Черкаси та область
Під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів на Черкащині прогнозується нестійка, переважно хмарна погода з періодичними дощами. Можливі тумани. Температура вночі +4…+9, вдень +12…+17.
Миколаїв та область
Часом дощ, місцями значний. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +13...+18. По Миколаєву вночі +9…+11, вдень +16…+18.
Суми та область
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря по області вночі +3..+8, вдень +13..+18. По місту Суми вночі +5..+7, вдень, +16..+18.
Чи буде потепління в Україні?
Як розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, у наступні 5 – 7 днів якихось різких коливань температури не буде. Прохолодна повітряна маса буде утримувати свою позицію.
На вихідних трохи потепліє на сході та південному сході, з наступного тижня можливе потепління до +15 в інших областях. Але суттєвого підвищення температури чекати не варто.
Водночас Птуха каже, вже у третій декаді жовтня може бути певне підвищення температури. Але це ще буде уточнюватися.