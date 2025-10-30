Накроют ли Украину сильные дожди в ближайшее время

Погода в Украине в течение следующих трех суток не будет сопровождаться значительными осадками. Кое-где пройдут лишь незначительные дожди. В то же время синоптики предупреждают о шквалах ветра.

Несмотря на это, местами пригреет до 20 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где ждать дождь?

В течение пятницы, 31 октября, в северных, западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют небольшой дождь. В то же время на остальной территории осадков пока не ожидается.

Кроме вышеупомянутого, отметим также, что в течение следующих суток в большинстве западных и Винницкой областях, вероятно, будут сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

В выходные 1 – 2 ноября, согласно данным Укргидрометцентра, также в основном будет погода без осадков. Только ночью в субботу на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь. Сильного ветра не будет.

Что прогнозировали ранее?