Накроют ли Украину сильные дожди в ближайшее время
- Следующие три дня в Украине не ожидаются значительные осадки, лишь кое-где возможны незначительные дожди.
- В то же время синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в западных и Винницкой областях.
Погода в Украине в течение следующих трех суток не будет сопровождаться значительными осадками. Кое-где пройдут лишь незначительные дожди. В то же время синоптики предупреждают о шквалах ветра.
Несмотря на это, местами пригреет до 20 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где ждать дождь?
В течение пятницы, 31 октября, в северных, западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют небольшой дождь. В то же время на остальной территории осадков пока не ожидается.
Кроме вышеупомянутого, отметим также, что в течение следующих суток в большинстве западных и Винницкой областях, вероятно, будут сильные порывы ветра, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
В выходные 1 – 2 ноября, согласно данным Укргидрометцентра, также в основном будет погода без осадков. Только ночью в субботу на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь. Сильного ветра не будет.
Что прогнозировали ранее?
Отметим, что синоптики прогнозировали теплую погоду с 30 октября. Сообщалось, что еще в течение 31 октября она удержится. В пятницу температура воздуха днем будет в пределах от 10 до 17 градусов тепла.
Также сообщалось, что погода в Украине в конце октября не удивит нас резкими перепадами. Кое-где возможны дожди и шквалы, за исключением западных областей. В то же время местами пригреет до 18 градусов тепла.
Всего на эту неделю прогнозировали, что погода в период с 27 октября по 2 ноября должна быть довольно теплой, и температурный фон будет вполне комфортным и в пределах климатической нормы.