Чи накриють Україну сильні дощі найближчим часом

Погода в Україні впродовж наступних трьох діб не супроводжуватиметься суттєвими опадами. Подекуди пройдуть лише невеликі дощі. Водночас синоптики попереджають про шквали вітру.

Попри це подекуди пригріє до 20 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де чекати дощ?

Протягом п'ятниці, 31 жовтня, у північних, західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують невеликий дощ. Водночас на решті територій опадів поки що не очікується.

Крім вищезгаданого, зазначимо також, що протягом наступної доби у більшості західних та Вінницькій областях, імовірно, будуть сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

У вихідні 1 – 2 листопада, згідно з даними Укргідрометцентру, також здебільшого буде погода без опадів. Лише вночі в суботу на сході та північному сході країни невеликий дощ. Сильного вітру не буде.

Що прогнозували раніше?