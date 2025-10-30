Чи накриють Україну сильні дощі найближчим часом
- Наступні три дні в Україні не очікуються суттєві опади, лише подекуди можливі невеликі дощі.
- Водночас синоптики прогнозують сильні пориви вітру в західних та Вінницькій областях.
Погода в Україні впродовж наступних трьох діб не супроводжуватиметься суттєвими опадами. Подекуди пройдуть лише невеликі дощі. Водночас синоптики попереджають про шквали вітру.
Попри це подекуди пригріє до 20 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де чекати дощ?
Протягом п'ятниці, 31 жовтня, у північних, західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують невеликий дощ. Водночас на решті територій опадів поки що не очікується.
Крім вищезгаданого, зазначимо також, що протягом наступної доби у більшості західних та Вінницькій областях, імовірно, будуть сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
У вихідні 1 – 2 листопада, згідно з даними Укргідрометцентру, також здебільшого буде погода без опадів. Лише вночі в суботу на сході та північному сході країни невеликий дощ. Сильного вітру не буде.
Що прогнозували раніше?
Зазначимо, що синоптики прогнозували теплу погоду з 30 жовтня. Повідомлялося, що ще протягом 31 жовтня вона утримається. У п'ятницю температура повітря вдень буде в межах від 10 до 17 градусів тепла.
Також повідомлялося, що погода в Україні наприкінці жовтня не здивує нас різкими перепадами. Подекуди можливі дощі та шквали, за винятком західних областей. Водночас місцями пригріє до 18 градусів тепла.
Загалом на цей тиждень прогнозували, що погода в період з 27 жовтня по 2 листопада має бути доволі теплою, і що температурний фон буде цілком комфортним та в межах кліматичної норми.