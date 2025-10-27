Сильные дожди и шквалы ветра накроют часть областей: где ждать непогоду
- В первые дни недели ожидаются дожди и шквалы ветра в восточных и юго-восточных регионах.
- Температура воздуха будет колебаться от 1 до 16 градусов тепла, в зависимости от региона.
В первые дни недели ожидается неустойчивая погода, в некоторых регионах ожидаются дожди, местами осадки будут сильными. Также предупреждают о шквалах ветра.
Значительных температурных изменений не предвидится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет в ближайшее время?
По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшее время ожидаются незначительные и умеренные дожди. В Карпатах они будут сопровождаться мокрым снегом. Но уже днем 27 октября и 28 октября прогнозируют сильные дожди.
Они затронут восточные и юго-восточные регионы, а также Полтавскую и Сумскую области. Также ожидаются порывы юго-восточного ветра, который будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла, в южных областях пригреет до 16 градусов тепла. А 29 октября на севере прогнозируют от 4 до 10 градусов тепла.
Дожди в Украине не прекращаются
Напомним, в течение выходных в большинстве регионов прошли дожди, местами, в частности в Карпатах он сопровождался мокрым снегом. В то же время температурный фон соответствовал климатической норме, а иногда даже был немного выше.
Также во второй половине прошлой недели в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях прошли сильные дожди, кое-где они были с грозами.