Сильные дожди и шквалы ветра накроют часть областей: где ждать непогоду

В первые дни недели ожидается неустойчивая погода, в некоторых регионах ожидаются дожди, местами осадки будут сильными. Также предупреждают о шквалах ветра.

Значительных температурных изменений не предвидится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет в ближайшее время?

По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшее время ожидаются незначительные и умеренные дожди. В Карпатах они будут сопровождаться мокрым снегом. Но уже днем 27 октября и 28 октября прогнозируют сильные дожди.

Они затронут восточные и юго-восточные регионы, а также Полтавскую и Сумскую области. Также ожидаются порывы юго-восточного ветра, который будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла, в южных областях пригреет до 16 градусов тепла. А 29 октября на севере прогнозируют от 4 до 10 градусов тепла.

Дожди в Украине не прекращаются