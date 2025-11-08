Будет дождь уже в ближайшее время: где прогнозируют ухудшение погоды
- В субботу в Украине осадков не ожидается, но в воскресенье дожди возможны в некоторых регионах.
- На Юге в воскресенье утро будет дождливым, температура воздуха поднимется до +18 градусов, в то время как на Востоке и Севере существенных осадков не прогнозируется.
В Украине в эти выходные прогнозируют осадки. Дожди пройдут в ряде областей.
Суббота пройдет без дождей, но в воскресенье осадки накроют часть Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича.
Где будет дождь на выходных?
В субботу осадков в Украине не ожидается, тогда как воскресенье будет влажным и местами туманным. Дождь возможно будет лить на Западе, в регионах также возможен туман. Ветер будет не сильный, а температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.
У северных областях существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь может лить лишь местами. Температура днем 9 ноября может достигать 12 градусов тепла.
У центре Украины ночью осадков не будет, но возможно на землю опустится туман. Днем местами прогнозируется небольшой дождь или морось. Ночью возможен туман. Столбики термометров будут показывать до 14 градусов тепла.
У южных областях на смену сухой ночи придет дождливое утро, однако осадки прогнозируют незначительные. Днем на Юге будет тепло, как для этого времени – воздух прогреется до +18 градусов.
У восточных регионах осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в этот день будет достигать +11 градусов.
Какая погода ожидается в ближайшее время?
В последующие дни погода в Украине будет комфортной. Синоптики не предусматривают сильного потепления, однако температура будет стабильна. Уже потом она возможно будет снижаться.
На выходных самые высокие температуры ожидаются в центральных и южных областях. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что нынешний ноябрь прогнозируется теплым, среднемесячная температура может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса.
Синоптик добавила, что ноябрь – это переходный месяц, поэтому для него характерна как относительно высокая температура, так и морозы. Снижение градусов чаще всего происходит во второй декаде месяца.