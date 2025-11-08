Будет дождь уже в ближайшее время: где прогнозируют ухудшение погоды

В Украине в эти выходные прогнозируют осадки. Дожди пройдут в ряде областей.

Суббота пройдет без дождей, но в воскресенье осадки накроют часть Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича.

Где будет дождь на выходных?

В субботу осадков в Украине не ожидается, тогда как воскресенье будет влажным и местами туманным. Дождь возможно будет лить на Западе, в регионах также возможен туман. Ветер будет не сильный, а температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.

У северных областях существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь может лить лишь местами. Температура днем 9 ноября может достигать 12 градусов тепла.

У центре Украины ночью осадков не будет, но возможно на землю опустится туман. Днем местами прогнозируется небольшой дождь или морось. Ночью возможен туман. Столбики термометров будут показывать до 14 градусов тепла.

У южных областях на смену сухой ночи придет дождливое утро, однако осадки прогнозируют незначительные. Днем на Юге будет тепло, как для этого времени – воздух прогреется до +18 градусов.

У восточных регионах осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в этот день будет достигать +11 градусов.

Какая погода ожидается в ближайшее время?