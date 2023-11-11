В Якутии на День полиции подрались силовики: руководитель райотдела – в коме

На Дальнем Востоке России, в Якутии, руководство местного отделения полиции устроило масштабную потасовку. Случилось это, как ни странно, во время празднования профессионального праздника.

Как пишут российские СМИ, в результате драки временный исполняющий обязанности главы участка впал в кому, – информирует 24 Канал. Алексей Надточиев – именно так зовут российского подполковника, для которого вечеринка закончилась реанимацией.

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В Якутии избили подполковника в День полиции

Событие произошло в Ленском районе в кафе "Лина", где российские силовики всю ночь громко праздновали День полиции. Собственно, под утро не началась драка между руководителями органов, которые якобы должны обеспечивать правопорядок.

Драка на День полиции в Якутии: смотрите видео

Главным участником ссоры стал глава местного Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции – 30-летний капитан Севрюгин. Собственно, сначала он поругался с начальником тыла, а затем и с 40-летним Надточиевым, ударив его несколько раз в лицо.



Подполковник Алексей Надточиев, которого избил Севрюкин / Фото с росСМИ

В кафе подрались российские полицейские: смотрите видео

Надточиева госпитализировали, диагностировав кровоизлияние в мозг – он впал в кому. По состоянию на 11 ноября в причинах и обстоятельствах конфликта разбираются местные следователи.

В России подрались полицейские-начальники: смотрите видео

Обратите внимание! Празднуют россияне День полиции 10 ноября.

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Отметим, что среди других неприятностей, которые в эти дни случились в России, – в Рязанской области произошло сход с колеи почти двух десятков грузовых вагонов в результате подрыва. Впоследствии в Главном управлении разведки Украины взяли на себя ответ за эту операцию. Речь идет о 19 грузовых вагонах.