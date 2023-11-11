В России уже о Путине говорят как о покойнике, поэтому не удивительно, что это вызывает больше подозрений относительно состояния президента России. Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, кто может заменить Путина

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Кто представляет угрозу Путину

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев очень близок к Владимиру Путину. Многие говорят о том, что именно он может занять пост президента, поэтому, безусловно, для диктатора этот человек очень опасен.

Однако не Патрушевым единым.

Для Путина сейчас вообще любой человек представляет угрозу. Кто угодно. И это доказал (Евгений) Пригожин. Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, ибо и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев,

– заметил Сергей Жирнов.

Если бы в июне Николай Патрушев поддержал мятеж Евгения Пригожина, им было бы легко свергнуть Путина. Ведь за ними стояла сила спецслужб и боевиков.

"Но у них там одновременно банка пауков. Не зря говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся другие сильные игроки, вроде (Сергея) Чемезова и (Александра) Бортникова, которые формально ему подчиняются, но хотят стать самостоятельными игроками", – объяснил Жирнов.

Справка. Сергей Чемезов является генеральным директором корпорации "Ростех" и членом бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Он также близкий соратник Владимира Путина.

Александр Бортников – это директор Федеральной службы безопасности России и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

К тому же, в Федеральной службе безопасности России есть еще один самостоятельный игрок – первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев. Он давно мечтает занять место Бортникова.

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"Конституционный" преемник

Другим серьезным игроком, учитывая должность, может быть Михаил Мишустин – глава правительства России.

Говорят, что Мишустин является более "техническим премьер-министром". То есть человек, который административно занимает эту должность, но политического веса у него нет. Впрочем, по конституции именно премьер заменяет президента (в случае, например, смерти – 24 Канал),

– отметил экс-работник КГБ.

В России ситуация довольно сложная и напряженная. Претендентов на место Владимира Путина много, но и нюансов вокруг поста президента немало. Так что, кто именно может занять пост президента, если с диктатором все же что-то случится, – предугадать сложно.

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