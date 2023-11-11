У Якутії на День поліції побились силовики: керівник райвідділу – у комі
На Далекому Сході Росії, у Якутії, керівництво місцевого відділення поліції влаштувало масштабну бійку. Сталося це, як не дивно, під час святкування професійного свята.
Як пишуть російські ЗМІ, внаслідок бійки тимчасовий виконувач обов'язків голови відділку впав у кому, – інформує 24 Канал. Алєксєй Надточієв – саме так звати російського підполковника, для якого вечірка закінчилась реанімацією.
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У Якутії побили підполковника на День поліції
Подія відбулася у Ленському районі у кафе "Ліна", у якому російські силовики всю ніч гучно святкували День поліції. Власне, під ранок не почалася бійка між керівниками органів, що нібито мали б забезпечувати правопорядок.
Бійка на День поліції в Якутії: дивіться відео
Головним учасником сварки став голова місцевого Управління служби економічної безпеки та протидії корупції – 30-річний капітан Севрюгін. Власне, спершу він посварився з начальником тилу, а потім і з 40-річним Надточієвим, вдаривши його декілька разів в обличчя.
Підполковник Алєксєй Надточієв, якого побив Севрюкін / Фото з росЗМІ
У кафе побились російські поліцейські: дивіться відео
Надточієва госпіталізували, діагностувавши крововилив у мозок – він впав у кому. Станом на 11 листопада в причинах та обставинах конфлікту розбираються місцеві слідчі.
У Росії побились поліцейські-начальники: дивіться відео
Зверніть увагу! Святкують росіяни День поліції 10 листопада.
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Зазначимо, що з-поміж інших неприємностей, які цими днями трапились в Росії, – у Рязанській області відбулось сходження з колії майже двох десятків вантажних вагонів внаслідок підриву. Згодом у Головному управлінні розвідки України взяли на себе відповідь за цю операцію. Йдеться про 19 вантажних вагонів.