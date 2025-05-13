В Киеве произошла драка между компаниями подростков
- В Киеве в Дарницком районе произошла драка между подростками возле кафе, полиция расследует инцидент.
- Открыто уголовное производство по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Вечером 12 мая в Дарницком районе столицы произошла драка между несовершеннолетними. Полиция расследует инцидент.
Инцидент произошел около 21:00 возле одного из киевских кафе. Между двумя компаниями подростков произошел конфликт, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Что известно
Как установило следствие, несовершеннолетние совершили потасовку и нанесли удары ребятам, находившихся на террасе заведения.
Все участники происшествия установлены, сейчас с ними и их родителями общаются следователи и ювенальные полицейские.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
К слову, недавно в одном из учебных заведений Ровно произошел конфликт между ученицей и учителем. Девушка во время урока пользовалась телефоном и не реагировала на его замечания. В ответ 13-летняя школьница ударила учителя циркулем.