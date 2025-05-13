У Києві сталася бійка між компаніями підлітків

Увечері 12 травня у Дарницькому районі столиці відбулася бійка між неповнолітніми. Поліція розслідує інцидент.

Інцидент трапився близько 21:00 біля однієї з київських кав'ярень. Між двома компаніями підлітків відбувся конфлікт, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Як встановило слідство, неповнолітні вчинили штовханину та завдали ударів хлопцям, що перебували на терасі закладу.

Усі учасники події встановлені, наразі із ними та їхніми батьками спілкуються слідчі та ювенальні поліцейські.

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