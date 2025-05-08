Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис поліції.

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Що сталося між учителем і ученицею в школі в Рівному

Спершу місцеві ЗМІ повідомили, буцімто у рівненській гімназії "вчитель інформатики душить ученицю за те, що вона сиділа в телефоні".

На відео, яке поширили, видно, що чоловік справді тримає підлітку ззаду за шию. Інші учні зафільмували інцидент і кричали "Що ви робите, ви що, ненормальний?!"

У поліції пояснили ситуацію.

13-річна ліцеїстка нанесла вчителю тілесні ушкодження циркулем у праве плече. Поліцейські встановили, що в одному з навчальних закладів обласного центру між педагогом та дитиною стався конфлікт: дівчина під час уроку користувалася телефоном та не реагувала на його зауваження. У відповідь 13-річна дівчина вдарила вчителя циркулем. 36-річний педагог тримав дитину, щоб вона повторно не завдала йому чи оточуючим ушкоджень. Цей момент і зняли на відео однокласники та розмістили його у соціальній мережі.

Також у ролику чути, як учитель, імовірно, дзвонить у поліцію.

Правоохоронці додали, що вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини залишили заяву, що претензій до вчителя не мають.

"Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчинкою та її батьками щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому. В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаного інциденту", – підсумували у відомстві.