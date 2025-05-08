Однак їм призначили найм'якше покарання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Міллер", яка захищає постраждалу дівчинку.

Важливо Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: кримінальне провадження скерували до суду

Як покарали батьків кривдників

У Білій Церкві 21 травня відбудеться засідання у справі про побиття та катування 12-річної дівчини. Однак батьків деяких кривдників, які брали участь у знущаннях з неповнолітньої, вже покарали.

Хоча до злочину причетні 12 осіб, 7 з яких проходять у справі як свідки, звинувачення висунули 2 неповнолітнім. Ще троє учасників побиття не досягли віку кримінальної відповідальності, тому щодо них прокуратура клопоче про застосування заходів виховного характеру.

Загалом, кривдникам дівчинки загрожує до 12 років позбавлення волі. Водночас Кримінальний кодекс України зобов'язує пом'якшити покарання неповнолітнім.

Водночас батьків кривдників також притягнули до відповідальності. Так, в Україні діє саме адміністративна відповідальність для батьків, оскільки вважається, що вони не забезпечили належного рівня виховання та догляду, які б могли стримати дітей від вчинення правопорушень. Оскільки батьків притягнути до кримінальної відповідальності неможливо, до них застосовують адміністративну.

Так, батькам підозрюваних призначили штрафи у розмірі 1 700 гривень, що, за словами адвокатів, є найм'якшим покаранням для такого злочину. Водночас батьки інших підлітків отримали менші штрафи – від 850 до 1700 гривень.

Що стосується батьків, чиї діти у справі фігурують як свідки, то:

у двох випадках закрили справи;

в одному випадку справу повернули поліції на доопрацювання;

щодо ще чотирьох застосували штрафи – тричі в розмірі 850 гривень та один раз – 1700 гривень.

В юридичній компанії наголосили, що такі покарання є найм'якшими. За їхніми словами, такий підхід до покарання батьків вказує на "повну відсутність єдиної судової практики".