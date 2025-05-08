Однако им назначили самое мягкое наказание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", которая защищает пострадавшую девочку.

Важно Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: уголовное производство направили в суд

Как наказали родителей обидчиков

В Белой Церкви 21 мая состоится заседание по делу об избиении и пытках 12-летней девочки. Однако родителей некоторых обидчиков, которые участвовали в издевательствах над несовершеннолетней, уже наказали.

Хотя к преступлению причастны 12 человек, 7 из которых проходят по делу как свидетели, обвинения выдвинули 2 несовершеннолетним. Еще трое участников избиения не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому в отношении них прокуратура ходатайствует о применении мер воспитательного характера.

В общем, обидчикам девочки грозит до 12 лет лишения свободы. В то же время Уголовный кодекс Украины обязывает смягчить наказание несовершеннолетним.

В то же время родителей обидчиков также привлекли к ответственности. Так, в Украине действует именно административная ответственность для родителей, поскольку считается, что они не обеспечили надлежащего уровня воспитания и ухода, которые могли бы сдержать детей от совершения правонарушений. Поскольку родителей привлечь к уголовной ответственности невозможно, к ним применяют административную.

Так, родителям подозреваемых назначили штрафы в размере 1 700 гривен, что, по словам адвокатов, является самым мягким наказанием для такого преступления. В то же время родители других подростков получили меньшие штрафы – от 850 до 1700 гривен.

Что касается родителей, чьи дети в деле фигурируют как свидетели, то:

в двух случаях закрыли дела;

в одном случае дело вернули полиции на доработку;

в отношении еще четырех применили штрафы – трижды в размере 850 гривен и один раз – 1700 гривен.

В юридической компании отметили, что такие наказания являются самыми мягкими. По их словам, такой подход к наказанию родителей указывает на "полное отсутствие единой судебной практики".