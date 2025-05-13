Инцидент произошел около 21:00 возле одного из киевских кафе. Между двумя компаниями подростков произошел конфликт, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также Скандал во время минуты молчания: мальчика с плакатом толкнул мужчина

Что известно

Как установило следствие, несовершеннолетние совершили потасовку и нанесли удары ребятам, находившихся на террасе заведения.

Все участники происшествия установлены, сейчас с ними и их родителями общаются следователи и ювенальные полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

К слову, недавно в одном из учебных заведений Ровно произошел конфликт между ученицей и учителем. Девушка во время урока пользовалась телефоном и не реагировала на его замечания. В ответ 13-летняя школьница ударила учителя циркулем.