В центре Харькова подростки устроили массовую драку: полиция останавливала конфликт в ТЦ

В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Харькова 2 февраля произошла массовая драка. Соответствующее сообщение в правоохранительные органы поступило около 18:36.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. Там уже проводят проверку по факту конфликта.

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Что известно об инциденте

Вечером на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления патрульной полиции и охранной фирмы. Им удалось остановить правонарушение.

Установлено, что между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Кроме того, участники инцидента оказали сопротивление представителям охранной компании.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Администратор ТРЦ подал заявление и дал объяснения относительно инцидента.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства конфликта для привлечения всех виновных лиц к ответственности.

К слову, 27 декабря в Харькове двое мужчин вблизи подземного перехода по улице Привокзальной избили и ограбили военнослужащего. Правоохранители оперативно задержали правонарушителей, подозреваемым грозит до 10 лет заключения.