У центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку: поліція зупиняла конфлікт у ТЦ

В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Харкова 2 лютого сталася масова бійка. Відповідне повідомлення до правоохоронців надійшло близько 18:36.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області. Там уже проводять перевірку за фактом конфлікту.

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Що відомо про інцидент

Увечері на місце події оперативно прибули працівники Управління патрульної поліції та охоронної фірми. Їм вдалося зупинити правопорушення.

Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Крім того, учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії.

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Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Адміністратор ТРЦ подав заяву та надав пояснення щодо інциденту.

Поліція продовжує встановлювати обставини конфлікту для притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

До слова, 27 грудня в Харкові двоє чоловіків поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці оперативно затримали правопорушників, підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.