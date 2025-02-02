Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

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Поліція зареєструвала інформацію про бійку

Так, інформацію про бійку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів району поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Повідомлень чи заяв щодо зазначеної події до правоохоронців не надходило.

Відтак правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження,

– вказують у поліції.

Справа відкрита за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі інспектори ювенальної превенції та слідчі встановлюють всі обставини події, час коли вона відбулася та її учасників. Тривають першочергові слідчі дії.

Зазначимо, що на опублікованому у столичних пабліках відео видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги.