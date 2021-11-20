Драки, пожары и выстрелы: в Нидерландах масштабные беспорядки из-за ковид-ограничений
Источник:NL times
В Нидерландах в городе Роттердам 19 ноября сформировалась жуткая атмосфера. Многие люди, выступающие против ограничительных антикоронавирусных мер, вышли на улицы на акции протеста.
Мирное мероприятие переросло в драки с полицией. Правоохранители применила водометы и другие специальные средства. На видео, публиковавшихся в сети очевидцы, слышны выстрелы и крики.
Неделей раньше Жгли костры и швыряли велосипеды: в Нидерландах задержали противников карантина
Масштабные протесты в Роттердаме: что произошло
Пока что в Роттердаме хаос, достоверных сведений практически нет. Известно, что люди 19 числа вышли на протест из-за введения в стране новых антикоронавирусных ограничений, анонсированных на 4 декабря.
- Акция должна была быть мирной, но случилось иначе. Полиция говорит, что вынуждена была применить табельное оружие и произвела несколько упреждающих выстрелов.
- Видео, публикуемые в сети очевидцами, свидетельствуют о пожарах, поджогах полицейских авто, велосипедов, применении водометов, драках с правоохранителями и тому подобном.
В результате всего этого точно есть травмированные, но никто не готов назвать их количество. В городе закрыли железнодорожный вокзал и несколько станций метро.
Протесты в Роттердаме вспыхнули 19 ноября / Фото с твиттера La Afro vita
Полиция применила водометы / Фото с твиттера Niels Groeneveld
Протестующие использовали файеры и жгли полицейские авто / Фото с твиттера RSI News
Акция должна была быть мирной, но сложилось иначе / Фото с твиттера Tgcom24
В результате протестов точно есть травмированные, но сколько – неизвестно / Фото с твиттера ANP
Сейчас в городе хаос, больше подробностей будет потом / Фото с твиттера BNN
Также обратим внимание, что:
- В нескольких крупных городах Италии 13 ноября люди устроили протест против коронавирусных ограничений.
- В тот же день в Мельбурне в Австралии в очередной раз прошли массовые протесты против "зеленых паспортов".