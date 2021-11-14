Так, многотысячные митинги состоялись в Милане, Риме и Турине. Люди держали в руках плакаты, транспаранты и национальные флаги.

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Митинг в Милане

В субботу, 13 ноября, возле Арки Мира в Милане собрались около 4 тысяч человек. Среди прочего, демонстранты протестовали против Green Pass, без которых запрещено посещать определенные общественные места и мероприятия.

Что такое Green Pass?

Это сертификат, удостоверяющий вакцинацию, или отрицательный тест на коронавирус. С 15 октября его начали активно использовать для входа во многие культурные и развлекательные заведения, но сфера его применения постепенно расширялась. Так, в октябре итальянское правительство сделало его обязательным для всех работников.

Митинг против ограничений COVID в Милане / Фото Getty Images

Какова ситуация в других городах Италии

В Риме примерно 400 человек вышли на демонстрацию на территории рядом с античным Большим цирком. В городе Турин люди прошли маршем по городу, скандируя "Свобода" и "Такие люди, как мы, никогда не сдаются".

Что этому предшествовало

С середины октября в Италии для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить свой "зеленый паспорт".

Учреждениям и компаниям, которые не обеспечат соблюдение этого правила, грозит штраф в размере до 1000 евро.

В то же время работникам, которые появятся на работе без "зеленого паспорта", грозят штрафы от 600 до 1500 евро.

Обратите внимание! Италия уже полностью привила от COVID-19 80% своего населения старше 12 лет.

Заметим, что в Гааге правоохранители задержали 5 протестующих, которые вели себя агрессивно во время митингов против введения дополнительных мер борьбы с коронавирусом. Задержанные швыряли в полицейских фейерверки, камни и даже велосипеды.