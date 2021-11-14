Так, багатотисячні мітинги відбулися в Мілані, Римі та Турині. Люди тримали в руках плакати, транспаранти та національні прапори.

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Мітинг у Мілані

У суботу, 13 листопада, біля Арки Миру у Мілані зібрались близько 4 тисяч людей. Серед іншого, демонстранти протестували проти Green Pass, без яких заборонено відвідувати певні громадські місця та заходи.

Що таке Green Pass? Це сертифікат, який засвідчує вакцинацію, чи негативний тест на коронавірус. З 15 жовтня його почали активно використовувати для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але сфера його застосування поступово розширювалася. Так, у жовтні італійський уряд зробив його обов'язковим для всіх працівників.

Мітинг проти COVID-обмежень у Мілані / Фото Getty Images

Яка ситуація в інших містах Італії

У Римі приблизно 400 людей вийшли на демонстрацію на території поряд з античним Великим цирком. У місті Турин люди пройшли маршем по місту, скандуючи "Свобода" і "Такі люди, як ми, ніколи не здаються".

Що цьому передувало

Із середини жовтня в Італії для того, аби потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники у приватному й державному секторі мають пред'явити свій "зелений паспорт".

Установам й компаніям, які не забезпечать дотримання цього правила, загрожує штраф у розмірі до 1000 євро.

Водночас працівникам, що з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують штрафи від 600 до 1500 євро.