Акция протеста состоялась 12 ноября. Люди выступали против ужесточения карантинных мер в Нидерландах.

Важно В Нидерландах прошли массовые протесты против ужесточения карантина

Правоохранители пожаловались, что протестующие не только швыряли в полицейских различные предметы, а еще и разжигали костры.

Что известно об акции протеста

В Нидерландах 12 ноября прошла акция протеста против ужесточения карантинных мер.

Митинг состоялся возле здания Министерства юстиции, где проходила пресс-конференция премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о введении дополнительных мер борьбы с коронавирусом.

Акцию протеста против введения частичного локдауна устроили почти 300 человек.

Обратите внимание! В Нидерландах из-за всплеска заболевания COVID-19 уже с сегодняшнего дня на 3 недели снова вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом.

Акция протеста в Гааге 12 ноября / Фото Getty Images

Какие ограничения действуют в Нидерландах

С субботы, 13 ноября, заведения общественного питания в Нидерландах должны закрываться в 20:00. Магазины с товарами первой необходимости будут закрываться в 18:00. Кроме того, люди контактных профессий, в частности парикмахеры, мастера маникюра, не имеют права работать после 18:00.

Также в ресторанах, кафе, супермаркетах, магазинах будут проверять наличие документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Работодатели имеют право отстранить от работы сотрудников без таких документов.

Добавим, что на прошлой неделе Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил о почти 77 000 положительных тестов на коронавирус, что на 45% больше, чем неделей ранее.