Бійки, пожежі й постріли: у Нідерландах масштабні безлади через ковід-омбеження
Джерело:NL times
У Нідерландах в місті Роттердам 19 листопада сформувалася моторошна атмосфера. Багато людей, які виступають проти обмежувальних антикоронавірусних заходів, вийшли на вулиці на акції протесту.
Мирний захід переріс у бійки з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та інші спеціальні засоби. На відео, які публікували у мережі очевидці, чутно постріли та крики.
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Масштабні протести у Роттердамі: що сталося
Наразі у Роттердамі хаос, достовірних відомостей практично немає. Відомо, що люди 19 числа вийшли на протест через запровадження у країні нових антикоронавірусних обмежень, анонсованих на 4 грудня.
- Акція мала б бути мирною, але сталося інакше. Поліція каже, що змушена була застосувати табельну зброю та здійснила кілька попереджувальних пострілів.
- Відео, публіковані у мережі очевидцями, свідчать про пожежі, підпали поліцейський авто, велосипедів, застосування водометів, бійки з правоохоронцями тощо.
Унаслідок всього цього точно є травмовані, але ніхто не готовий назвати наразі їхню кількість. У місті закрили залізничний вокзал та кілька станцій метро.
Протести у Роттердамі спалахнули 19 листопада / Фото з твітера La Afro vita
Поліція застосувала водомети / Фото з твітера Niels Groeneveld
Протестувальники використовували фаєри та палили поліцейські авто / Фото з твітера RSI News
Акція мала б бути мирною, але склалося інакше / Фото з твітера Tgcom24
Унаслідок протестів точно є травмовані, але скільки – невідомо / Фото з твітера ANP
Зараз у місті хаос, більше подробиць буде згодом / Фото з твітера BNN
Також звернімо увагу, що:
- У кількох великих містах Італії 13 листопада люди влаштували протест проти коронавірусних обмежень.
- І того ж дня у Мельбурні в Австралії вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".