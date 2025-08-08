В США разработали аналог иранского "Шахеда"
- В США разработали аналог иранского беспилотника Shahed 136.
- Американский аналог носит название MQM-172 Arrowhead.
В США разработали аналог иранского беспилотника Shahed 136. Его назвали MQM-172 Arrowhead.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на International Defence Analysis.
Что известно об аналоге "Шахеда" – MQM-172 Arrowhead?
Фото БпЛА MQM-172 Arrowhead аналитическое сообщество IDA опубликовало на своей странице в Х (ранее твитер) ночью 7 августа. Там показали, как выглядит дрон.
MQM-172 Arrowhead – это вторая и модернизированная версия американского производства, создана по образцу иранского беспилотника Shahed,
– говорится в заметке.
Однако, информация о боевой части, дальность и время полета, или стоимость производства дрона не указывается.
БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis
Напомним, в июле издание Defence Blog писало, что Соединенные Штаты презентовали новый недорогой боевой дрон LUCAS, созданный как аналог иранского Shahed-136.
Беспилотник разработала оборонная компания SpektreWorks из штата Аризона.