Ночью в среду, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный дрон. Именно поэтому на некоторое время приостанавливали авиасообщение в столице Литвы.

Что известно об остановке авиасообщения в столице Литвы?

После того, как ночью возле Вильнюсского аэропорта был замечен дрон, то было временно прекращено авиасообщение. Соответствующую информацию подтвердил представитель аэропортов.

Можем подтвердить, что сегодня около полуночи мы получили информацию от специалистов Oro navigacija о том, что в городе Вильнюсе, недалеко от аэропорта, был замечен дрон,

– сообщил представитель аэропортов Тадас Василяускас.

Согласно его словам, службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе.

Отмечается, что авиасообщение было приостановлено примерно на полчаса. В то же время, о последствиях пролета неизвестного беспилотника не указывается.

