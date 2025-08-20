Из-за неизвестного дрона: в столице Литвы на некоторое время останавливали авиасообщение
- Вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.
- Это произошло ночью в среду, 20 августа.
Ночью в среду, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный дрон. Именно поэтому на некоторое время приостанавливали авиасообщение в столице Литвы.
Что известно об остановке авиасообщения в столице Литвы?
После того, как ночью возле Вильнюсского аэропорта был замечен дрон, то было временно прекращено авиасообщение. Соответствующую информацию подтвердил представитель аэропортов.
Можем подтвердить, что сегодня около полуночи мы получили информацию от специалистов Oro navigacija о том, что в городе Вильнюсе, недалеко от аэропорта, был замечен дрон,
– сообщил представитель аэропортов Тадас Василяускас.
Согласно его словам, службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе.
Отмечается, что авиасообщение было приостановлено примерно на полчаса. В то же время, о последствиях пролета неизвестного беспилотника не указывается.
Пролеты дронов в Литве: последние случаи
- На территорию Литвы 28 июля залетел беспилотный летательный аппарат. При осмотре устройства установили, что БпЛА был начинен взрывчаткой, которую литовские военные успешно обезвредили на месте.
- Утром 10 июля дрон "Гербера" залетел в Литву с территории Беларуси. Сначала предполагали, что в Литву залетел дрон типа "Шахед", однако вскоре Госпогранслужба страны сообщила, что это был "самодельный летательный аппарат, похожий на самолет", изготовленный из фанеры и пенопласта. Однако, как пишет Delfi, на самом деле это был беспилотник "Гербера".