Десятки дронов "летели на Москву": в России заявили о ночной атаке почти 200 БпЛА
- В ночь на 27 октября в России заявила об атаке дронами.
- На дроны жаловались в более 10 регионах страны-агрессора.
Ночь на 27 октября выдалась для России неспокойной. В частности, там жаловались на дроны, которые "летели на Москву" и другие регионы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на минобороны страны-агрессора.
Что известно о взрывах в России?
В ночь на понедельник, 27 октября, беспилотники атаковали ряд регионов.
В минобороны России заявили, что силами ПВО якобы было "уничтожено" 193 дрона, 40 из них – над Московской областью. Там указали о "перехвате" 34 БпЛА, которые "летели на Москву".
В сводке кремлевского ведомства говорится, что больше всего дронов (47) российская "пе-ве-о" якобы сбила над территорией Брянской области. Однако это не единственный регион, в котором фиксировали дроны. Так, в минобороны заявляют о сбитии БпЛА в таких областях:
- 47 – над территорией Брянской области,
- 42 – над территорией Калужской области,
- 40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БпЛА, летевших в Москву,
- 32 – над территорией Тульской области,
- 10 – над территорией Курской области,
- 7 – над территорией Орловской области,
- 4 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Воронежской области,
- 2 – над территорией Оренбургской области,
- 2 – над территорией Тамбовской области,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Липецкой области,
- 1 – над территорией Самарской области.
Атака на Москву: основное
Напомним, еще вечером 26 октября в Московской области еще вечером 26 октября в Московской области жаловались на дроны. Некоторые аэропорты приостанавливали работу.
В телеграмм-каналах публиковали видео, на которых слышно, как в Москве раздаются взрывы. Также отмечается, что в городе есть попадания. В частности, на одном из фото, распространенном в сети, видно столб дыма.
После полуночи 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что БпЛА продолжали пытаться атаковать Москву.