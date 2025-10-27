Десятки дронів "летіли на Москву": в Росії заявили про нічну атаку майже 200 БпЛА

Ніч проти 27 жовтня видалася для Росії неспокійною. Зокрема, там скаржилися на дрони, які "летіли на Москву" та інші регіони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міноборони країни-агресорки.

Що відомо про вибухи у Росії?

В ніч проти понеділка, 27 жовтня, безпілотники атакували низку регіонів.

В міноборони Росії заявили, що силами ППО нібито було "знищено" 193 дрони, 40 із них – над Московською областю. Там вказали про "перехоплення" 34 БпЛА, які "летіли на Москву".

У зведенні кремлівського відомства йдеться, що найбільше дронів (47) російська "пе-ве-о" нібито збила над територією Брянської області. Однак це не єдиний регіон, в якому фіксували дрони. Так, в міноборони заявляють про збиття БпЛА в таких областях:

47 – над територією Брянської області,

42 – над територією Калузької області,

40 – над територією Московського регіону, у тому числі 34 БпЛА, що летіли до Москви,

32 – над територією Тульської області,

10 – над територією Курської області,

7 – над територією Орловської області,

4 – над територією Ростовської області,

4 – над територією Воронезької області,

2 – над територією Оренбурзької області,

2 – над територією Тамбовської області,

1 – над територією Бєлгородської області,

1 – над територією Липецької області,

1 – над територією Самарської області.

Атака на Москву: основне