Во многих украинских подразделениях есть собственные дроновые мастерские. Этот опыт существенно заинтересовал американских партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это – уникальный пример того, как инициатива формируется "снизу". Это позволяет чрезвычайно быстро совершенствовать оружие и готовиться к новым вызовам на фронте.

К теме Морские дроны открывают новый смертоносный фронт в войне, – The Telegraph

В чем особенность дроновых мастерских?

Как отметил Кузан, уже много украинских подразделений имеют собственные такие мастерские. Они берут дроны, совершенствуют их и испытывают в бою. Это очень интересно американцам.

Они очень заинтересованы в таких инициативах. Потому что у них все идет наоборот. Инициатива идет сверху, а затем спускается на крупные оружейные корпорации. Далее идут годы на разработку, испытания, изготовление оружия и запуск его в серию. У нас это оружие фактически ежеквартально совершенствуется,

– отметил Кузан.

Примерно три месяца уходит на выработку противодействия решениям врага. И дальше все продолжается. Однако важно, чтобы международные партнеры выделяли больше финансирования на низовые инициативы в украинском войске.

Украина имеет уникальный низовой опыт. На фронте фактически создаются инженерные школы. Именно такие инициативы должны быть поддержаны деньгами. А лучшие из этих разработок должны быть масштабированы. Для этого всего нужны деньги. Украина дает изобретения, но задача Запада – профинансировать эту разработку,

– сказал Кузан.

Оружие на фронте