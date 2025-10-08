Уникальный пример, – эксперт удивил, как мастерские дронов работают прямо на фронте
- Во многих украинских подразделениях есть собственные дроновые мастерские.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что это заинтересовало американцев. И важно, чтобы они финансировали эти проекты.
Во многих украинских подразделениях есть собственные дроновые мастерские. Этот опыт существенно заинтересовал американских партнеров.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это – уникальный пример того, как инициатива формируется "снизу". Это позволяет чрезвычайно быстро совершенствовать оружие и готовиться к новым вызовам на фронте.
К теме Морские дроны открывают новый смертоносный фронт в войне, – The Telegraph
В чем особенность дроновых мастерских?
Как отметил Кузан, уже много украинских подразделений имеют собственные такие мастерские. Они берут дроны, совершенствуют их и испытывают в бою. Это очень интересно американцам.
Они очень заинтересованы в таких инициативах. Потому что у них все идет наоборот. Инициатива идет сверху, а затем спускается на крупные оружейные корпорации. Далее идут годы на разработку, испытания, изготовление оружия и запуск его в серию. У нас это оружие фактически ежеквартально совершенствуется,
– отметил Кузан.
Примерно три месяца уходит на выработку противодействия решениям врага. И дальше все продолжается. Однако важно, чтобы международные партнеры выделяли больше финансирования на низовые инициативы в украинском войске.
Украина имеет уникальный низовой опыт. На фронте фактически создаются инженерные школы. Именно такие инициативы должны быть поддержаны деньгами. А лучшие из этих разработок должны быть масштабированы. Для этого всего нужны деньги. Украина дает изобретения, но задача Запада – профинансировать эту разработку,
– сказал Кузан.
Оружие на фронте
- Несколько месяцев назад Украина начала использовать дроны-перехватчики для сбивания "Шахедов". Они себя эффективно зарекомендовали.
- В 2024 году на фронте все чаще начали применять дроны на оптоволокне. На них вообще не действуют средства РЭБ.
- После этого на войне начали активнее использовать так называемые "дроны-ждуны". Они могут "выжидать" по несколько часов.