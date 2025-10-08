У багатьох українських підрозділах є власні дронові майстерні. Цей досвід суттєво зацікавив американських партнерів.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, це – унікальний приклад того, як ініціатива формується "знизу". Це дозволяє надзвичайно швидко вдосконалювати зброю та готуватися до нових викликів на фронті.

В чому особливість дронових майстерень?

Як наголосив Кузан, вже багато українських підрозділів мають власні такі майстерні. Вони беруть дрони, удосконалюють їх та випробовують в бою. Це надзвичайно цікаво американцям.

Вони дуже зацікавлена в таких ініціативах. Бо в них все йде навпаки. Ініціатива йде згори, а потім спускається на великі збройові корпорації. Далі йдуть роки на розробку, випробування, виготовлення зброї та запуск її в серію. У нас ця зброя фактично щоквартально вдосконалюється,

– зазначив Кузан.

Приблизно три місяці йде на вироблення протидії рішенням ворога. І далі все продовжується. Однак важливо, аби міжнародні партнери виділяли більше фінансування на низові ініціативи в українському війську.

Україна має унікальний низовий досвід. На фронті фактично творяться інженерні школи. Саме такі ініціативи мають бути підтримані грошима. А найкращі з цих розробок мають бути масштабовані. Для цього всього потрібні гроші. Україна дає винаходи, але завдання Заходу – профінансувати цю розробку,

– сказав Кузан.

