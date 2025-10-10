В Чехии сообщили, что также фиксировали случаи, когда возле стратегических, в частности военных, объектов видели неизвестные беспилотные летательные аппараты.

Такую информацию сообщила пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IDNES. Отметим, что количество подобных случаев в Европе значительно возросло за последние недели.

Смотрите также В основном причастна Россия: пространство каких европейских стран уже было нарушено в этом году

Что известно о таких инцидентах?

По данным издания, пресс-секретарь рассказала о факте фиксации случаев пребывания неизвестных БпЛА возле важных объектов. Впрочем, перечень соответствующих мест она не указала из соображений безопасности, назвав это засекреченной информацией.

Также она не сказала, когда именно это произошло. Но, по ее словам, чешская армия регулярно обменивается информацией об угрозах с партнерами по НАТО, но детали соответствующих разговоров Кошванцова также не захотела раскрывать.

Кроме вышеупомянутого, она отметила, что чешская армия готова выявлять, распознавать и обезвреживать их как сбиванием, так и путем радиочастотного воздействия. Сейчас все зависит прежде всего от обстоятельств и баланса рисков.

К слову, в начале октября аноним угрожал налетом дронов на аэропорт Праги. За всеми объектами в воздухе следили снайперы, также рассматривали привлечение полицейского вертолета. Впрочем, налета так и не произошло.

Где еще были подобные случаи?