Единства до сих пор нет: военнослужащий предположил реакцию НАТО на новые российские провокации
- Россия осуществляет провокации в Европе, но НАТО не имеет единой позиции по реагированию, даже относительно того, считать ли это нападением.
- Страны, которые расположены рядом с Украиной, показывают положительные тенденции в ответ на действия России.
Россия осуществляет провокации на территории Европы. Только заявлений стран Запада мало, нужны конкретные действия. Пока нет общей позиции НАТО относительно того, что считается нападением, как действовать и так далее.
Однако сейчас есть определенные положительные шаги от стран, которые расположены рядом с Украиной. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.
В НАТО нет единой позиции
Александр Мусиенко отметил, что сейчас возникает много вызовов. Например, российские дроны уже два раза летали над Данией, над аэропортами, военной базой, где располагаются самолеты F-35 и F-16.
Здесь надо исходить исключительно из того, какие действия будут приниматься. Потому что заявлениями можно обмениваться бесконечно. Я не говорил бы именно о НАТО. Потому что мне кажется, что в Альянсе сейчас нет единства, одной позиции относительно того, как нужно действовать,
– подчеркнул он.
Сейчас только нарабатывается, какой момент является потенциальной боевой атакой, какие-то признаки консенсуса и хотя бы определение, что считается нападением, что является более угрожающим. Однако одними заявлениями Россию не остановить.
Я вижу определенные положительные тенденции и шаги. Прежде всего от наших партнеров и соседей, которые чувствуют для себя риски и определенные вызовы от поведения России, от того, как и куда Путин направляет свои самолеты и дроны,
– сказал военный эксперт.
По словам военнослужащего, эти страны могут стать локомотивом определенных решений, которые приведут к тому, что по крайней мере будет подниматься вопрос, что Украина должна быть интегрирована в единый комплекс системы противовоздушной обороны Европы.
Дроны в Дании: что известно?
Вечером 22 сентября над Копенгагеном заметили 4 больших дрона. Из-за этого закрыли международный аэропорт. Известно, что тогда БПЛА не сбивали.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что это серьезная атака на инфраструктуру. По ее словам, появление дронов у копенгагенского аэропорта нельзя рассматривать отдельно от всего остального, что происходит в Европе.
Уже в ночь на 25 сентября в Дании заметили беспилотники над 4 аэропортами. Неизвестные дроны появились в небе над аэропортом Ольборг. Ночью летали дроны и над другими аэропортами – Эсбьергом, Сендерборгом и Скридструпом.
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен считает налёт дронов гибридной атакой. Он отметил, что за инцидентами с дронами в Дании стоят профессионалы. В то же время чиновник отметил, что прямой военной угрозы для Дании пока нет.