Россия осуществляет провокации на территории Европы. Только заявлений стран Запада мало, нужны конкретные действия. Пока нет общей позиции НАТО относительно того, что считается нападением, как действовать и так далее.

Однако сейчас есть определенные положительные шаги от стран, которые расположены рядом с Украиной. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко.

В НАТО нет единой позиции

Александр Мусиенко отметил, что сейчас возникает много вызовов. Например, российские дроны уже два раза летали над Данией, над аэропортами, военной базой, где располагаются самолеты F-35 и F-16.

Здесь надо исходить исключительно из того, какие действия будут приниматься. Потому что заявлениями можно обмениваться бесконечно. Я не говорил бы именно о НАТО. Потому что мне кажется, что в Альянсе сейчас нет единства, одной позиции относительно того, как нужно действовать,

– подчеркнул он.

Сейчас только нарабатывается, какой момент является потенциальной боевой атакой, какие-то признаки консенсуса и хотя бы определение, что считается нападением, что является более угрожающим. Однако одними заявлениями Россию не остановить.

Я вижу определенные положительные тенденции и шаги. Прежде всего от наших партнеров и соседей, которые чувствуют для себя риски и определенные вызовы от поведения России, от того, как и куда Путин направляет свои самолеты и дроны,

– сказал военный эксперт.

По словам военнослужащего, эти страны могут стать локомотивом определенных решений, которые приведут к тому, что по крайней мере будет подниматься вопрос, что Украина должна быть интегрирована в единый комплекс системы противовоздушной обороны Европы.

Дроны в Дании: что известно?