Росія здійснює провокації на території Європи. Лише заяв країн Заходу мало, потрібні конкретні дії. Наразі немає спільної позиції НАТО щодо того, що вважається нападом, як діяти і так далі.

Проте зараз є певні позитивні кроки від країн, які розташовані поруч з Україною. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

У НАТО немає єдиної позиції

Олександр Мусієнко зазначив, що зараз постає багато викликів. Наприклад, російські дрони вже два рази літали над Данією, над аеропортами, військовою базою, де розташовуються літаки F-35 та F-16.

Тут треба виходити виключно з того, які дії будуть вживатися. Бо заявами можна обмінюватися нескінченно. Я не говорив би саме про НАТО. Тому що мені здається, що в Альянсі зараз немає єдності, однієї позиції щодо того, як потрібно діяти,

– підкреслив він.

Зараз лише напрацьовується, який момент є потенційною бойовою атакою, якісь ознаки консенсусу та хоча б визначення, що вважається нападом, що є більш загрозливим. Проте одними заявами Росію не зупинити.

Я бачу певні позитивні тенденції та кроки. Насамперед від наших партнерів та сусідів, які відчувають для себе ризики та певні виклики від поведінки Росії, від того, як та куди Путін скеровує свої літаки та дрони,

– сказав військовий експерт.

За словами військовослужбовця, ці країни можуть стати локомотивом певних рішень, які призведуть до того, що принаймні буде підійматися питання, що Україна має бути інтегрована до єдиного комплексу системи протиповітряної оборони Європи.

Дрони у Данії: що відомо?